Поставте і поясніть розділові знаки обернувся козак переступаючи через поріг і сердце його заграло Леся не спускала з нього очей а в тих очах сіяла й ласка й жаль і щось іще таке що не вимовиш ніякими словами.
Окружающий мир
Поставте і поясніть розділові знаки обернувся козак переступаючи через поріг і сердце його заграло Леся не спускала з нього очей а в тих очах сіяла й ласка й жаль і щось іще таке що не вимовиш ніякими словами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обернувся козак, переступаючи через поріг, — і сердце в його заграло: Леся не спускала з нього очей, а в тих очах сіяла й ласка, й жаль, і щось іще таке, що не вимовиш ніякими словами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык
1. Вставляя пропущенные буквы, запишите предложения, разберите их по членам. Опред??лите, какими членами предложения являются слова, с помощью кото...
Математика