Поставте і поясніть розділові знаки обернувся козак переступаючи через поріг і сердце його заграло Леся не спускала з нього очей а в тих очах сіяла й ласка й жаль і щось іще таке що не вимовиш ніякими словами.

Окружающий мир
Поставте і поясніть розділові знаки обернувся козак переступаючи через поріг і сердце його заграло Леся не спускала з нього очей а в тих очах сіяла й ласка й жаль і щось іще таке що не вимовиш ніякими словами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обернувся козак, переступаючи через поріг, — і сердце в його заграло: Леся не спускала з нього очей, а в тих очах сіяла й ласка, й жаль, і щось іще таке, що не вимовиш ніякими словами.
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