Выписать несколько иностранных слов и их лексическое значение (по русскому языку)

Русский язык
Выписать несколько иностранных слов и их лексическое значение (по русскому языку)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Apple - плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.  Russia - Государство в Восточной Европе и Средней Азии Pen - инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала ( угля,  графита, сухих  красок и т. п.), применяемый для  письма, рисования, черчения. Book -  один из видов печатной продукции. В таком плане требуется, или как - то иначе?
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