Выписать несколько иностранных слов и их лексическое значение (по русскому языку)
Русский язык
Выписать несколько иностранных слов и их лексическое значение (по русскому языку)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Apple - плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Russia - Государство в Восточной Европе и Средней Азии Pen - инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала ( угля, графита, сухих красок и т. п.), применяемый для письма, рисования, черчения. Book - один из видов печатной продукции. В таком плане требуется, или как - то иначе?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
1. Вставляя пропущенные буквы, запишите предложения, разберите их по членам. Опред??лите, какими членами предложения являются слова, с помощью кото...
Математика