Выписать несколько иностранных слов и их лексическое значение (по русскому языку)

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Apple - плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Russia - Государство в Восточной Европе и Средней Азии Pen - инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала ( угля, графита, сухих красок и т. п.), применяемый для письма, рисования, черчения. Book - один из видов печатной продукции. В таком плане требуется, или как - то иначе?