1. Вставляя пропущенные буквы, запишите предложения, разберите их по членам. Опред??лите, какими членами предложения являются слова, с помощью которых передаются краски осени.lt;br /gt;lt;br /gt; 1) Люблю я пышное пр_роды ув_да...
Русский язык
1. Вставляя пропущенные буквы, запишите предложения, разберите их по членам. Опред??лите, какими членами предложения являются слова, с помощью которых передаются краски осени.lt;br /gt;lt;br /gt; 1) Люблю я пышное пр_роды ув_данье, в б_грец и золото одетые леса. 2) И льёт_ся чистая л_зурь на отдыхающее поле. 3) Есть в светл_сти осенних веч_ров умильная т_инственная прел_сть. 4) Ярким солнц_м в лесу пл_менеет к_стёр. 5) Кр_снели по краям кл_новые листы.lt;br /gt;lt;br /gt; 2. Найдите в предложениях эпитеты, метафоры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люблю я пышное природы увиданье,в б_грец и золото одетые леса. И льются чистая лазурь на отдыхающее поле.Есть в светлости осенних вечеров умильная таинственная прелесть.Ярким солнцем в лесу пламенеет костер.Краснели по краям кленовые листы.
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