У мамы 5 марок, а у папы в 2 раза больше чем у мамы. А у сына на 8 марок больше чем у мамы и папы вместе взятых. Сколько всего марок у всей семьи?

Математика

У мамы 5 марок, а у папы в 2 раза больше чем у мамы. А у сына на 8 марок больше чем у мамы и папы вместе взятых. Сколько всего марок у всей семьи?

Автор: Гость