У мамы 5 марок, а у папы в 2 раза больше чем у мамы. А у сына на 8 марок больше чем у мамы и папы вместе взятых. Сколько всего марок у всей семьи?

Математика
У мамы 5 марок, а у папы в 2 раза больше чем у мамы. А у сына на 8 марок больше чем у мамы и папы вместе взятых. Сколько всего марок у всей семьи?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5×2=10-марок у папы 2)5+10=50-марок у мамы и папы вместе 3)50+8=58-марок у сына 4)58+50=108 Ответ:всего 108 марок у семьи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(19n-6n):4=26 решить уравнение
Ответить
Химия
CН3-СН2-(СН2)5-СН3 - НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
Ответить
Окружающий мир
Поставте і поясніть розділові знаки обернувся козак переступаючи через поріг і сердце його заграло Леся не спускала з нього очей а в тих очах сі...
Ответить
Русский язык
Выписать несколько иностранных слов и их лексическое значение (по русскому языку)
Ответить
Русский язык
Составь звуковую схему слова голубь
Ответить