У мамы 5 марок, а у папы в 2 раза больше чем у мамы. А у сына на 8 марок больше чем у мамы и папы вместе взятых. Сколько всего марок у всей семьи?
Математика
У мамы 5 марок, а у папы в 2 раза больше чем у мамы. А у сына на 8 марок больше чем у мамы и папы вместе взятых. Сколько всего марок у всей семьи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5×2=10-марок у папы 2)5+10=50-марок у мамы и папы вместе 3)50+8=58-марок у сына 4)58+50=108 Ответ:всего 108 марок у семьи.
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