Почему в выражении ((-a^6)^5)^9 ответ получается с минусом, а в выражении ((-a^11)^2)^3 ответ ?? плюсом?

Математика

Почему в выражении ((-a^6)^5)^9 ответ получается с минусом, а в выражении ((-a^11)^2)^3 ответ ?? плюсом?

Автор: Гость