Почему в выражении ((-a^6)^5)^9 ответ получается с минусом, а в выражении ((-a^11)^2)^3 ответ ?? плюсом?

Математика
Почему в выражении ((-a^6)^5)^9 ответ получается с минусом, а в выражении ((-a^11)^2)^3 ответ ?? плюсом?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом случае минус возводится в нечетную степень 45, а во втором в четную 6
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