Заполни таблицу следующими причастиями. Идущий, выстреливший, назначаемый, уважа??мый, приобретенный, везущий, приведший, признаваемый, нёсшийся приобретающий, приближающийся, бравший, принимаемый, вязанны брошенный, любимый, п...

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Заполни таблицу следующими причастиями. Идущий, выстреливший, назначаемый, уважа??мый, приобретенный, везущий, приведший, признаваемый, нёсшийся приобретающий, приближающийся, бравший, принимаемый, вязанны брошенный, любимый, переливавшийся, интересующийся указанный страдательные причастия: время настоящее время /прошедшее время Действительные причастия: время настоящее/ время Прошедшее

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