Заполни таблицу следующими причастиями. Идущий, выстреливший, назначаемый, уважа??мый, приобретенный, везущий, приведший, признаваемый, нёсшийся приобретающий, приближающийся, бравший, принимаемый, вязанны брошенный, любимый, п...

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Заполни таблицу следующими причастиями. Идущий, выстреливший, назначаемый, уважа??мый, приобретенный, везущий, приведший, признаваемый, нёсшийся приобретающий, приближающийся, бравший, принимаемый, вязанны брошенный, любимый, переливавшийся, интересующийся указанный страдательные причастия: время настоящее время /прошедшее время Действительные причастия: время настоящее/ время Прошедшее
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
страдательные причастия: настоящее время: назначаемый, уважаемый, признаваемый, принимаемый, любимый.страдательные причастия: прошедшее время: приобретенный, вязаны, брошенный, указанный.действительные причастия: настоящее время: идущий, везущий, приобретающий, приближающийся, переливающийся, интересующийся.действительные причастия: прошедшее время: выстреливший, приведший, несшийся, бравший.

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