Андрей, Витя, Костя и Игорь заняли в соревнованиях по плаванию первые четыре места. Андрей отстал от победителя на 2 с, но обогнал Игоря на 7 с. Костя отстал от Вити на 8 с. На сколько секунд победитель опередил мальчика, прише...

Математика

Андрей, Витя, Костя и Игорь заняли в соревнованиях по плаванию первые четыре места. Андрей отстал от победителя на 2 с, но обогнал Игоря на 7 с. Костя отстал от Вити на 8 с. На сколько секунд победитель опередил мальчика, пришедшего четвертым?

Автор: Гость