Андрей, Витя, Костя и Игорь заняли в соревнованиях по плаванию первые четыре места. Андрей отстал от победителя на 2 с, но обогнал Игоря на 7 с. Костя отстал от Вити на 8 с. На сколько секунд победитель опередил мальчика, прише...
Математика
Андрей, Витя, Костя и Игорь заняли в соревнованиях по плаванию первые четыре места. Андрей отстал от победителя на 2 с, но обогнал Игоря на 7 с. Костя отстал от Вити на 8 с. На сколько секунд победитель опередил мальчика, пришедшего четвертым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым пришел Витя, Андрей отстал от Вити на 2с., Игорь отстал от Андрея на 7с и соответственно на 9 с от Вити, Костя отстал от Вити на 8с. Следовательно: Витя - 1 место 0с Андрей -2 место +2с Костя - 3 место +8с Игорь - 4 место +9с Значит победитель (Витя) опередил мальчика, пришедшего четвертым (Игоря) на 9с.
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