9. Закончите предложение Для показа средней температуры воздуха на климатически?? картах используют особый знак, который называется ______ 10. Большие объёмы воздуха тропосферы, обладающие определённой температурой, влажность...
География
9. Закончите предложение Для показа средней температуры воздуха на климатически?? картах используют особый знак, который называется ______ 10. Большие объёмы воздуха тропосферы, обладающие определённой температурой, влажностью и прозрачностью, называют ____________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Изотерма, они могут быть синие или розовые, смотря какая средняя температура нужна 2) Их называют воздушные массы. Вот все твои ответы)
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