Составьте буквенное выражение по записи сумма произведения 5 и a и числа m

Математика
Составьте буквенное выражение по записи сумма произведения 5 и a и числа m
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Ответ:5a+m.............
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