Помогите плиззз со фаст

Гость: Гость:

Умножаем свойством пропорции( от есть крест накрест) (2-х)*14=7*(3+х) Упрощаем 28-14х=21+7х Переносим на другую сторону меняя знаки перед числами(+ на - , - на +) 28-21=14х+7х 7=21х х=7:21 х=