Помогите плиззз со фаст
Математика
Помогите плиззз со фаст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножаем свойством пропорции( от есть крест накрест) (2-х)*14=7*(3+х) Упрощаем 28-14х=21+7х Переносим на другую сторону меняя знаки перед числами(+ на - , - на +) 28-21=14х+7х 7=21х х=7:21 х=
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