Вынесите общий множитель за скобки!!!!ПЛИЗ 1)7а+7*3 2)16*5+5b 3)14с-14*3 4)8d-5*5 5)6а+6*3+6b 6)9а+9b-9c

Математика
Вынесите общий множитель за скобки!!!!ПЛИЗ 1)7а+7*3 2)16*5+5b 3)14с-14*3 4)8d-5*5 5)6а+6*3+6b 6)9а+9b-9c
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7(а+3) 5(16+b) 14(c-3) Не выносится (может условие не правильно написали) 6(а+3+b) 9(a+b-c)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители: (x+1)^2-16 a^2*x^2-0,25y^2 49-(m-3)^2
Ответить
Математика
Помогите плиззз со фаст
Ответить
История
Помогите пожалуйста. 1)какими чертами характеризовалось развитие Второй империи ? 2)В чем проявилось влияние либеральной оппозиции на социальную п...
Ответить
Русский язык
Помогите с русским номер 162.
Ответить
Английский язык
Расставить слова правильно 6) you / have / a shower before breakfast? (usually) 7) Matt / hot burn / his toast (usually) 8) your food / arri...
Ответить