Неверное утверждение 1. Пассат – юго-восточный ветер Южного полушария 2. Пассат ??? северо-восточный ветер Северного полушария 3. Пассаты – постоянные ветра 4. Пассаты – ветер, который дует от экватора к тропикам

География

Неверное утверждение 1. Пассат – юго-восточный ветер Южного полушария 2. Пассат ??? северо-восточный ветер Северного полушария 3. Пассаты – постоянные ветра 4. Пассаты – ветер, который дует от экватора к тропикам

Автор: Гость