Неверное утверждение 1. Пассат – юго-восточный ветер Южного полушария 2. Пассат ??? северо-восточный ветер Северного полушария 3. Пассаты – постоянные ветра 4. Пассаты – ветер, который дует от экватора к тропикам
География
Неверное утверждение 1. Пассат – юго-восточный ветер Южного полушария 2. Пассат ??? северо-восточный ветер Северного полушария 3. Пассаты – постоянные ветра 4. Пассаты – ветер, который дует от экватора к тропикам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неверно - 4, пассаты не дуют от экватора к тропикам
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