Со старой яблони собрали 22 ведра яблок по 8 кг в каждом ведре. С молодой яблони в дв?? раза меньше, чем со старой яблони. Сколько килограммов яблок собрали с обеих яблонь? Напишите пожалуйста действия в столбик и не надо лишн...
Математика
Со старой яблони собрали 22 ведра яблок по 8 кг в каждом ведре. С молодой яблони в дв?? раза меньше, чем со старой яблони. Сколько килограммов яблок собрали с обеих яблонь? Напишите пожалуйста действия в столбик и не надо лишних слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22*8=176 (кг) со старой яблони 2)176:2=88(кг) с молодой яблони 3)176+88=264(кг)собрали всего
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