Со старой яблони собрали 22 ведра яблок по 8 кг в каждом ведре. С молодой яблони в дв?? раза меньше, чем со старой яблони. Сколько килограммов яблок собрали с обеих яблонь? Напишите пожалуйста действия в столбик и не надо лишн...

Математика

Со старой яблони собрали 22 ведра яблок по 8 кг в каждом ведре. С молодой яблони в дв?? раза меньше, чем со старой яблони. Сколько килограммов яблок собрали с обеих яблонь? Напишите пожалуйста действия в столбик и не надо лишних слов

Автор: Гость