Пжпжажпжпжпжпжпжжпжпжпжпжпжпжпжпжп

Гость: Гость:

1 задание. а)2(8х+11)-26=18х-10 16х+22-26=18х-10 16х-18х=-10-22+26 -2х=-6 х=3 б)5х-4,5=3х+2,5 5х-3х=2,5+4,5 2х=7 х=3,5 2 задание. 15*30=450км 15*20=300км 450-300=150 150:15=10км/ч 3 задание. Пусть х-сено во 2 сарае, тогда 3 х-сено в 1 сарае 3х-20=х+10 3х-х=10+20 2х=30 х=15-во 2 сарае 15*3=45-в 1 сарае 4 задание. 5х-(6х+у)-(у-6х) 5х-6у-у-у+6х=11х-8у