Какое утверждение правельное в предложении там лес и дол видений полны что является не верным там обстоятельство лес и дол однородные подлежащие видений дополнение полны определение
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Какое утверждение правельное в предложении там лес и дол видений полны что является не верным там обстоятельство лес и дол однородные подлежащие видений дополнение полны определение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое утвержединие верно, потому что лес и дол являются обособленными обстоятельствами
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