Вместо звёздочки запешите такое число ,чтобы 5 было корнем уравнения: 1) 9x+5=* 2)8x-4=* 3)*-13x=12

Математика

Вместо звёздочки запешите такое число ,чтобы 5 было корнем уравнения: 1) 9x+5=* 2)8x-4=* 3)*-13x=12

Автор: Гость