Вместо звёздочки запешите такое число ,чтобы 5 было корнем уравнения: 1) 9x+5=* 2)8x-4=* 3)*-13x=12

Математика
Вместо звёздочки запешите такое число ,чтобы 5 было корнем уравнения: 1) 9x+5=* 2)8x-4=* 3)*-13x=12
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He znayu isiksjjsjsjsjjsjjsusuusususuususuusus
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