Вместо звёздочки запешите такое число ,чтобы 5 было корнем уравнения: 1) 9x+5=* 2)8x-4=* 3)*-13x=12
Математика
Вместо звёздочки запешите такое число ,чтобы 5 было корнем уравнения: 1) 9x+5=* 2)8x-4=* 3)*-13x=12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He znayu isiksjjsjsjsjjsjjsusuusususuususuusus
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