Объясните слова Марка Твена : "Всякая параллель уверена , что могла бы стать экватором, если бы её не ущемляли в правах

География
Объясните слова Марка Твена : "Всякая параллель уверена , что могла бы стать экватором, если бы её не ущемляли в правах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
•  Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих. •  Всякая параллель уверена, что могла бы стать экватором, если б ее не ущемляли в правах. •  Всякая эмоция непроизвольна, если она искренна. •  Всякий раз, когда вам захочется написать слово «очень», замените его словом «чертовски»; ваш издатель всюду его вычеркнет, и получится то, что надо. •  Всякому свое. Святой Франциск Ассизский сказал: «Каждый святой сумеет сотворить чудо, но не каждый сможет прилично управлять гостиницей». •  «Вы поете?» — «Те, кто меня слышал, говорит, что нет». •  Гений – во всяком случае, литературный гений, – не может быть открыт своими близкими; они слишком близки к нему и поэтому видят его не в фокусе, не в состоянии верно оценить его пропорции, не могут заметить, насколько его размеры превышают их собственные. •  Героиня: девушка, с которой можно прожить идеально счастливую жизнь – в книге. •  Говори правду, и тогда не придется ничего запоминать. •  Год назад я был добродетельным человеком. А теперь, когда я столкнулся с нью-йоркскими нравами, совести у меня осталось не больше, чем у миллионера. •  Головную боль не следует недооценивать. Когда она разыграется, ощущение такое, что на ней ничего не заработаешь; но зато когда она начнет проходить, неизрасходованный остаток вполне стоит 4 доллара за минуту. •  Голод - служанка гения. •  Горе можно пережить в одиночестве, но радость - чтоб познать ее в полной мере - нужно разделить с другим человеком. •  Господь, сотворив мир, признался, что он им доволен. Так же был доволен и я своим первым творением. Но время опрокидывает столь поспешные выводы. Надо полагать, что теперь он оценивает свою работу не выше, чем я своих «Простаков за границей». Ведь это факт, что и там и тут слишком много воды. •  Государственный служащий: лицо, выбираемое народом, чтобы распределять взятки. •  Греховны не слова, а дух гнева; и этот дух - брань. Мы начинаем браниться прежде, чем научились говорить. •  Грусть достаточна сама по себе, но чтобы получить от нее настоящее удовольствие, нужно поделиться ею с другими.

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