Объясните слова Марка Твена : "Всякая параллель уверена , что могла бы стать экватором, если бы её не ущемляли в правах

Гость: Гость:

• Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих. • Всякая параллель уверена, что могла бы стать экватором, если б ее не ущемляли в правах. • Всякая эмоция непроизвольна, если она искренна. • Всякий раз, когда вам захочется написать слово «очень», замените его словом «чертовски»; ваш издатель всюду его вычеркнет, и получится то, что надо. • Всякому свое. Святой Франциск Ассизский сказал: «Каждый святой сумеет сотворить чудо, но не каждый сможет прилично управлять гостиницей». • «Вы поете?» — «Те, кто меня слышал, говорит, что нет». • Гений – во всяком случае, литературный гений, – не может быть открыт своими близкими; они слишком близки к нему и поэтому видят его не в фокусе, не в состоянии верно оценить его пропорции, не могут заметить, насколько его размеры превышают их собственные. • Героиня: девушка, с которой можно прожить идеально счастливую жизнь – в книге. • Говори правду, и тогда не придется ничего запоминать. • Год назад я был добродетельным человеком. А теперь, когда я столкнулся с нью-йоркскими нравами, совести у меня осталось не больше, чем у миллионера. • Головную боль не следует недооценивать. Когда она разыграется, ощущение такое, что на ней ничего не заработаешь; но зато когда она начнет проходить, неизрасходованный остаток вполне стоит 4 доллара за минуту. • Голод - служанка гения. • Горе можно пережить в одиночестве, но радость - чтоб познать ее в полной мере - нужно разделить с другим человеком. • Господь, сотворив мир, признался, что он им доволен. Так же был доволен и я своим первым творением. Но время опрокидывает столь поспешные выводы. Надо полагать, что теперь он оценивает свою работу не выше, чем я своих «Простаков за границей». Ведь это факт, что и там и тут слишком много воды. • Государственный служащий: лицо, выбираемое народом, чтобы распределять взятки. • Греховны не слова, а дух гнева; и этот дух - брань. Мы начинаем браниться прежде, чем научились говорить. • Грусть достаточна сама по себе, но чтобы получить от нее настоящее удовольствие, нужно поделиться ею с другими.