Как понимала Екатерина сущность просвещённого абсолютизма?

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В целом, так же, как его понимали французские просветители - идея светского гос-ва. Но у нее были и свои взгляды, т.к. собиралась проводить она эту политику в России. 1. Просвещение (повышение образования народа) 2. Поставить выше всего центральную власть в гос-ве (сделать так, чтобы оно было сильном внутри и внушающим угрозу снаружи) 3. Ограничение позиций церкви 4. Широкая законодательная инициатива Однако при этом она не стремилась к ослаблению сословных перегородок (наоборот вовсе), она вовсе не хотела ограничивать собственную власть (разделение властей не рассматривала вообще, хотя "просвещенный" абсолютизм многих мыслителей сие дело очень даже одобряет) в общих чертах - так