Как поставить знаки действий в этом примере 5 5 5 5=6
Математика
Как поставить знаки действий в этом примере 5 5 5 5=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*5+5/5=6 ответ 6 получается
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