Выписано несколько последовательных членов арифмитической прогресии...; 17; x; 13; 11; ...; Найдите член прогрессии обозначеный буквой x
Математика
Выписано несколько последовательных членов арифмитической прогресии...; 17; x; 13; 11; ...; Найдите член прогрессии обозначеный буквой x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность прогрессии в данном случае = -2. Т.е. член х=17-2 = 15 ответ: 15
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