Как повлиял Великий Шелковый путь на развитие межгосударственных отношений"

История
Как повлиял Великий Шелковый путь на развитие межгосударственных отношений"
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Гость:
Развивая торговые отношения, страны, через которые пролегал Великий Шелковый путь, не только удовлетворяли свои потребности в товарах, но и вступали в культурные связи с другими народами. Изящно и красиво изготовленные предметы и вещи привлекали покупателей, воспитывали их эстетические вкусы. Это повлекло за собой распространение изготовления аналогичных изделий среди ремесленных мастеров разных стран. Так, например, в ходе археологических раскопок в Таразе были найдены серебряные вазы и кувшины, изготовленные знаменитыми мастерами Византии. Производство подобных ваз и кувшинов переняли затем и местные мастера. В городах Казахстана Талгар, Испиджаб, Отрар и других была найдена красивая посуда из китайского фарфора, местные ремесленные мастера тоже занимались изготовлением подобной посуды. Все это свидетельствует о взаимообогащающих культурных связях между народами и странами.Установление и развитие культурных связей благотворно отразилось на развитии музыкального искусства. При раскопках памятников на Шелковом пути были найдены терракотовые скульптуры с изображениями танцоров, актеров в масках, музыкантов, восседающих на верблюжьих горбах.В ходе археологических раскопок на месте городов Тараз, Баласагун, Испиджаб и других, расположенных вдоль Шелкового пути, были найдены остатки мечетей, медресе, храмов, связанных с различными верованиями. Из этого мы видим, что жители названных городов, несмотря на принадлежность к различным религиозным направлениям, жили и трудились вместе, в мире и согласии. Их религиозные взгляды не являлись помехой для развития общей культуры. Городские жители развивали различные виды искусства и вносили свой вклад в их дальнейший расцвет.

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