Как правильно читается песенка Hello,Town Mouse.Welkome to my house! It's small,but it's very nice. A lovely house for two small mice! Напишите по русски,пожалуйста
Английский язык
Как правильно читается песенка Hello,Town Mouse.Welkome to my house! It's small,but it's very nice. A lovely house for two small mice! Напишите по русски,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хелоу,таун маус.велкам то май хаус итс смол бат итс вери найс а ловли хаус фор ту смол майс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
На пошив платья расходует 5 м ткани , а сорочки - 2 м . Из 114 м ткани сшили 18 платьев и сорочки . Сколько сшили сорочек ?