Как правильно читается песенка Hello,Town Mouse.Welkome to my house! It's small,but it's very nice. A lovely house for two small mice! Напишите по русски,пожалуйста

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Как правильно читается песенка Hello,Town Mouse.Welkome to my house! It's small,but it's very nice. A lovely house for two small mice! Напишите по русски,пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хелоу,таун маус.велкам то май хаус итс смол бат итс вери найс а ловли хаус фор ту смол майс
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