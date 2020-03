Как правильно читается песенка Hello,Town Mouse.Welkome to my house! It's small,but it's very nice. A lovely house for two small mice! Напишите по русски,пожалуйста

Английский язык

Как правильно читается песенка Hello,Town Mouse.Welkome to my house! It's small,but it's very nice. A lovely house for two small mice! Напишите по русски,пожалуйста

Автор: Гость