Как правильно (какое правило) 27 килограммов корма, 27 килограмм кормов или 27 килогр??ммов кормов?

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Как правильно (какое правило) 27 килограммов корма, 27 килограмм кормов или 27 килогр??ммов кормов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно килограмм корма
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