Как правильно:поверЬте или поверте??
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Как правильно:поверЬте или поверте??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПроверЬте, конечно) От слова проверЬ
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