Как произошло выражение Манна небесная?

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Как произошло выражение Манна небесная?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Манна небесная – синоним благ, полученных ни за что, как бы упавших с неба, олицетворение божьей благодати. Происходит это выражение из библейской легенды. После исхода евреев из Египта, когда они уже долго бродили по пустыне, когда закончились у них все запасы еды и молили они господа о послании им хлеба насущного, то они обнаружили, что землю по утрам стали покрывать какие-то белые крупинки. Крупинки оказались съедобными, по вкусу напоминали мед. Эта своеобразная мука и спасла евреев от голода. Само же слово манна имеет несколько объяснений как еврейского, так и арабского происхождения.
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