Как проходило детство Есенина? Что в нём привлекательно, а что грустно?

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Сергей Есенин [21 сентября (3 октября) 1895, с. Константиново Рязанской губернии — 28 декабря 1925, Ленинград] , русский поэт. Детство. Юность Сергей Есенин родился в крестьянской семье, ребенком жил в семье деда. Среди первых впечатлений Есенина — духовные стихи, распевавшиеся странствующими слепцами, и бабушкины сказки. С отличием закончив Константиновское четырехклассное училище (1909), Сережа Есенин продолжил обучение в Спас-Клепиковской учительской школе (1909-12), из которой вышел «учителем школы грамоты» . Летом 1912 Сергей переехал в Москву, некоторое время служил в мясной лавке, где приказчиком работал его отец. После конфликта с отцом ушел из лавки, работал в книгоиздательстве, затем в типографии И. Д. Сытина; в этот период он примкнул к революционно настроенным рабочим и оказался под надзором полиции. В это же время Есенин занимается на историко-философском отделении университета Шанявского (1913-15). Литературный дебют. Успех С детства слагавший стихи (в основном в подражание А. В. Кольцову, И. С. Никитину, С. Д. Дрожжину) , Сергей Есенин обретает единомышленников в «Суриковском литературно-музыкальном кружке» , членом которого он становится в 1912. Печататься начинает в 1914 в московских детских журналах (дебют — стихотворение «Береза»)