Как проходило захоронение Татунхамона?

История
Как проходило захоронение Татунхамона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После 9-летнего правления, не дожив до 20 лет[7], Тутанхамон, видимо поражённый неустановленной болезнью, скончался. Есть предположение, что Тутанхамона убили[Чья?] . Также есть версия, что он упал с колесницы и умер от осложнений после полученных травм.Захоронен в гробнице в «Долине Царей» возле Фив.Ввиду избрания царём Мемфиса своей фактической столицей, в некрополе Саккара были сооружены многочисленные гробницы вельмож, среди которых выделяются усыпальницы военачальника Хоремхеба, казначея и архитектора Майа, известные своей изящной рельефной декорировкой. В Фивах хорошо сохранилась гробница вельможи Аменхотепа Хеви, который был в это время царским наместником Нубии («Царским сыном Куша»).

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