Как разбить для переноса слово "никогда"

Русский язык
Как разбить для переноса слово "никогда"
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Автор: Гость
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Гость:
Ни-ког-да . . . . .. . . . . . ............
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