Как различить иминительный падеж и винительный падеж при совпадении формы слова???

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Как различить иминительный падеж и винительный падеж при совпадении формы слова???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, по вопросам. Краткая парочка вопросов: Именительный: кто, что? Кот, ответ.  Винительный: кого, что? Кормить кота, дать ответ.
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