Как различить иминительный падеж и винительный падеж при совпадении формы слова???
Русский язык
Как различить иминительный падеж и винительный падеж при совпадении формы слова???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, по вопросам. Краткая парочка вопросов: Именительный: кто, что? Кот, ответ. Винительный: кого, что? Кормить кота, дать ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Составьте формулу для решения задачи: из пункта А выехал автомобиль со скоростью V км/ч. Через А ч вслед за ним выехал другой автомобиль и спустя b...
Математика