Как разобрать предложение часы идут за днями дни как часть речи
Геометрия
Как разобрать предложение часы идут за днями дни как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часы-сущ.,идут-гл.,(за) днями-сущ.,дни-сущ.
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