Как разобрать слово краснеет по составу
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Как разобрать слово краснеет по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красн-это корень е-это суффикс а ет-оканчания помоему так
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