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Как решить ?? 5 3\5-1 4\5
Математика
Как решить ?? 5 3\5-1 4\5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 3/5 - 1 4/5 = 4 8/5 - 1 4/5 = 3 4/5
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