Как решить (8*7-63:9):х =55-6*8 уравнение
Математика
Как решить (8*7-63:9):х =55-6*8 уравнение
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Двое учеников очистили 400 картофелин, первый очищал 3 штуки в минуту, второй – 2. Вт??рой работал на 25 минут больше первого. Сколько времени рабо...
Математика
Математика
Водолаз достиг отметки -34 м.Выполняя работу,он изменял глубину погружения на 6 м,12м,-17м,-3м,20м,-5м.На какой глубине оказался водолаз после окон...