Как решить столбиком пример 82,44 : 12

Математика
Как решить столбиком пример 82,44 : 12
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8244 :12=687(ост.280)
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