Как решить ур-ние 84÷7-x=6

Математика
Как решить ур-ние 84÷7-x=6
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Гость:
12 -х= 6 12-6-х=012-6=хх=6

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