Как решить уравнение 395 + x = 864
Математика
Как решить уравнение 395 + x = 864
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х= 469......................
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