Как решить уравнение 4(x-6)+5x=123
Алгебра
Как решить уравнение 4(x-6)+5x=123
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-24+5х=123 9х=123+24 9х=147 х=147:9 x=16,3
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