Как решить уравнение 49-3x=34
Математика
Как решить уравнение 49-3x=34
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49-3x=34 -3x=34-49 -3x=-15 :(-3) x=5
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