Как решить уравнения 12х-х-55=0 и 2+6а+4а=92
Математика
Как решить уравнения 12х-х-55=0 и 2+6а+4а=92
Ответ(ы):
Гость:
12х-х-55=0 11х-55=0 11х=55 х=5 3+6а+4а=92 3+10а=92 10а=92-3 10а=89 а=8,9
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