Нарисуй прямоугольник, у которого стороны равны 7 см и 9 см; квадрат со стороной 7 см и квадрат, стороны которого равны 9 см. Найди площади этих фигур. Нарисуйте пожалуйста эти квадраты, и площадь(

Математика

Нарисуй прямоугольник, у которого стороны равны 7 см и 9 см; квадрат со стороной 7 см и квадрат, стороны которого равны 9 см. Найди площади этих фигур. Нарисуйте пожалуйста эти квадраты, и площадь(

Автор: Гость