Нарисуй прямоугольник, у которого стороны равны 7 см и 9 см; квадрат со стороной 7 см и квадрат, стороны которого равны 9 см. Найди площади этих фигур. Нарисуйте пожалуйста эти квадраты, и площадь(

Математика
Нарисуй прямоугольник, у которого стороны равны 7 см и 9 см; квадрат со стороной 7 см и квадрат, стороны которого равны 9 см. Найди площади этих фигур. Нарисуйте пожалуйста эти квадраты, и площадь(
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый прямоугольник=63 см в квадрате второй квадрат =49см в квадрате третий квадрат =81 см в квадрате
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