Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Іменинниця (яка)? усміхнена,
Українська мова
Іменинниця (яка)? усміхнена,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(Хто?) іменинниця ( іменник) іменинниця (яка?) усміхнена (прикметник)
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Обществознание
местное самоуправления входит в гос власть? и кто туда входит?
Ответить
Русский язык
Сочините пожалуйста фантастический рассказ о путешествии на другую планету
Ответить
Другие предметы
Якою може бути поведінка людини?
Ответить
История
Когда распалась византийская империя
Ответить
Математика
автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 минут и идет до рабочего поселка 85 минут. Во сколько автобус прибывает в рабочий поселок. решайт...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск