автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 минут и идет до рабочего поселка 85 минут. Во сколько автобус прибывает в рабочий поселок. решайте действиями!
Математика
автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 минут и идет до рабочего поселка 85 минут. Во сколько автобус прибывает в рабочий поселок. решайте действиями!
Ответ(ы):
Гость:
85 минут - это 1 час 25 минут 8 часов 45 минут + 1 час 25 минут = 10 часов 10 минут
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