автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 минут и идет до рабочего поселка 85 минут. Во сколько автобус прибывает в рабочий поселок. решайте действиями!

Математика

автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 минут и идет до рабочего поселка 85 минут. Во сколько автобус прибывает в рабочий поселок. решайте действиями!

Автор: Гость