В двух коробках 43 кг яблок.В одной из коробок на 5 кг меньше.Сколько яблок в каждой ??оробке?

Математика

В двух коробках 43 кг яблок.В одной из коробок на 5 кг меньше.Сколько яблок в каждой ??оробке?

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