В двух коробках 43 кг яблок.В одной из коробок на 5 кг меньше.Сколько яблок в каждой ??оробке?
Математика
В двух коробках 43 кг яблок.В одной из коробок на 5 кг меньше.Сколько яблок в каждой ??оробке?
Ответ(ы):
Гость:
43-5=38 (кг)в первой коробке
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