В школу завезли санок и лыж-36 шт,лыж и коньков-28 шт,коньков и санок-14 шт. Сколько санок,лыж,коньков по отдельности?

Математика

В школу завезли санок и лыж-36 шт,лыж и коньков-28 шт,коньков и санок-14 шт. Сколько санок,лыж,коньков по отдельности?

Автор: Гость