В школу завезли санок и лыж-36 шт,лыж и коньков-28 шт,коньков и санок-14 шт. Сколько санок,лыж,коньков по отдельности?
Математика
В школу завезли санок и лыж-36 шт,лыж и коньков-28 шт,коньков и санок-14 шт. Сколько санок,лыж,коньков по отдельности?
Ответ(ы):
Гость:
Лыж 25,санок 11 =36 лыж 25.коньков 3=28 коньков 3. санок 11=14
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