Саша купил 1,5 кг черноплодной рябины, 1,2 кг антоновских яблок и 800 г грецких орехов.??может ли Саша унести свою покупку в пластиковом пакете,рассчитанном на 3 кг? Можно с решением)
Математика
Саша купил 1,5 кг черноплодной рябины, 1,2 кг антоновских яблок и 800 г грецких орехов.??может ли Саша унести свою покупку в пластиковом пакете,рассчитанном на 3 кг? Можно с решением)
Ответ(ы):
Гость:
1) 1.2+800=2(кг) 2)2+1.5=3.5(кг) Ответ:не сможет.
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