Саша купил 1,5 кг черноплодной рябины, 1,2 кг антоновских яблок и 800 г грецких орехов.??может ли Саша унести свою покупку в пластиковом пакете,рассчитанном на 3 кг? Можно с решением)

Математика

Саша купил 1,5 кг черноплодной рябины, 1,2 кг антоновских яблок и 800 г грецких орехов.??может ли Саша унести свою покупку в пластиковом пакете,рассчитанном на 3 кг? Можно с решением)

Автор: Гость