Найди одну восьмую длины провода,если четыре восьмых этой длины составляет 224м.че??у равна вся длина провода.

Математика
Найди одну восьмую длины провода,если четыре восьмых этой длины составляет 224м.че??у равна вся длина провода.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
224  :  4/8 = 224 *  8/4  =56*8 =448 - вся длина проволоки 1/8  * 448  =  448/8  =56-  составляет 1/8 часть или  1/8 - х м 4/8  - 224 м 4/8 * х = 1/8 *224  4/8 х = 28 х= 28 : 4/8  = 28  *  8/4 =  х=56  м    - 1/8  часть или  4/8= 1/2 224  *2  = 448 м - вся проволока  (1=2/2=8/8) 448 : 8= 56 м    -  1/8  часть Ответ: 56 м  длины провода составляет 1/8 часть.
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