Найди одну восьмую длины провода,если четыре восьмых этой длины составляет 224м.че??у равна вся длина провода.

Гость: Гость:

224 : 4/8 = 224 * 8/4 =56*8 =448 - вся длина проволоки 1/8 * 448 = 448/8 =56- составляет 1/8 часть или 1/8 - х м 4/8 - 224 м 4/8 * х = 1/8 *224 4/8 х = 28 х= 28 : 4/8 = 28 * 8/4 = х=56 м - 1/8 часть или 4/8= 1/2 224 *2 = 448 м - вся проволока (1=2/2=8/8) 448 : 8= 56 м - 1/8 часть Ответ: 56 м длины провода составляет 1/8 часть.