Напишите рассуждение на тему : МЕСТОИМЕНИЯ

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Напишите рассуждение на тему : МЕСТОИМЕНИЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
  Мир местоимений многообразен и очень широк. Наверное, не существует языка, в котором не было бы местоимений. Мы постоянно пользуемся ими в своей речи, поэтому после существительных и глаголов местоимения занимают 3-е место по частоте употребления. Однако следует учитывать, что, по сравнению с глаголами и существительными, которых в языке тысячи, местоимений всего несколько десятков. Теперь представьте, как часто мы употребляем одни и те же местоимения в нашем разговоре или в письменных текстах! Самые частотные местоимения – я, что, он, это, ты, мы, этот, она, они, весь, то, все, свой, который.  Конечно, может возникнуть вопрос: «А зачем так часто повторять местоимения? Неужели их нельзя заменить другими частями речи? » Нет, нельзя обойтись без местоимений, и частое повторение их тоже неизбежно, потому что постоянно возникает необходимость указывать на события, предметы, явления, количество, качества, о которых уже ранее говорилось. Если бы не было местоимений, мы были бы вынуждены повторять существительные, прилагательные, числительные, глаголы и даже целые фразы, а это слишком нудно и длинно. Язык же, как и большинство людей, довольно ленив, поэтому и нужны местоимения – для экономии места, времени и пространства.  Местоимения – это слова, которые не называют предмет, признак или количество, а только указывают на него. Местоимениям, следовательно, свойственно не конкретное лексическое значение, а обобщенное. Но в контексте местоимение может приобретать конкретное значение, которое будет изменяться в другом контексте. Например, местоимение он в предложениях «Шар упал, он был легкий» и «Кирпич упал, он был тяжелый» будет иметь разное лексическое значение в соответствии с тем, что именно заменяет местоимение он – существительное шар или существительное кирпич. Однако не все местоимения могут конкретизироваться в определенном контексте. Некоторые всегда сохраняют свое значение только указателя на предмет, признак, количество. Это относится, прежде всего, к отрицательным и неопределенным местоимениям. Например: Никто за Вареньку не сможет выучить правила.  Местоимение - это слова-заместители, они вносят в речь разнообразие и связывают отдельные предложения в целое высказывание-текст. 
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