Помогите пожалуйста. Фотка ниже. Задача 19.5
Физика
Помогите пожалуйста. Фотка ниже. Задача 19.5
Ответ(ы):
Гость:
Дано : F1 = 20 кН = 2 * 10 в 4 степени F2 = 400 Н S1 = 2 см в квадрате Найти : S2 Формула : F2 поделено на F1 = S2 поделено на S1 Решение : S2 = 400 н делим на 2*10 в 4 степени и умножаем на 2 см в квадрате = 4 * 10 в квадрате = 400 см в квадрате ))) незачто :*
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