Помогите пожалуйста. Фотка ниже. Задача 19.5

Гость: Гость:

Дано : F1 = 20 кН = 2 * 10 в 4 степени F2 = 400 Н S1 = 2 см в квадрате Найти : S2 Формула : F2 поделено на F1 = S2 поделено на S1 Решение : S2 = 400 н делим на 2*10 в 4 степени и умножаем на 2 см в квадрате = 4 * 10 в квадрате = 400 см в квадрате ))) незачто :*