Начертить прямоугольник и квадрат с одинаковым периметром равным 12см найди площадь каждой фигуры
Математика
Начертить прямоугольник и квадрат с одинаковым периметром равным 12см найди площадь каждой фигуры
Ответ(ы):
Гость:
Площадь квадрата 9см/2 Площадь прямоугольника 8см/2
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