ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ. БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС. Опишите ситуацию, когда вода (очень важная для жизни) выступает как не благоприятный, губительный экологический фактор для живых существ.

Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ. БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС. Опишите ситуацию, когда вода (очень важная для жизни) выступает как не благоприятный, губительный экологический фактор для живых существ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Избыточное увлажнение губительно для растений. Застой воды снижает количество кислорода в почве. 
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