ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ. БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС. Опишите ситуацию, когда вода (очень важная для жизни) выступает как не благоприятный, губительный экологический фактор для живых существ.

Биология

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ. БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС. Опишите ситуацию, когда вода (очень важная для жизни) выступает как не благоприятный, губительный экологический фактор для живых существ.

Автор: Гость