ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ. БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС. Опишите ситуацию, когда вода (очень важная для жизни) выступает как не благоприятный, губительный экологический фактор для живых существ.
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ. БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС. Опишите ситуацию, когда вода (очень важная для жизни) выступает как не благоприятный, губительный экологический фактор для живых существ.
Ответ(ы):
Гость:
Избыточное увлажнение губительно для растений. Застой воды снижает количество кислорода в почве.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика